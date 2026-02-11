Con mucho drama, pero el Liverpool gana y termina con el invicto del Sunderland

Héctor Cantú

El Liverpool de Arne Slot ha conseguido una valiosa victoria por la mínima diferencia en el campo del Sunderland que le permite soñar con competiciones europeas.

Esta se ha convertido en la segunda victoria de los Reds en sus últimos seis partidos, un resultado que se convierte en auténtico oxígeno en la búsqueda de recomponer el camino en una temporada que prácticamente ha quedado perdida para el equipo rojo.

El cuadro visitante fue una auténtica aplanadora en la primera mitad, en la que consiguió tejer 14 oportunidades de gol, dejando de manifiesto que si los resultados no se le han dado, es por falta de claridad a la hora de definir.

Tuvo que ser el defensa y líder del equipo, Virgil van Dijk, quien destrabó el partido con un remate de cabeza para adelantar a su equipo.

Aunque Hugo Ekitiké tuvo opciones claras de gol, el delantero francés no encontró las redes, por lo que se marchó con un sabor de frustración, sobre todo, luego de haber fallado un cabezazo prácticamente frente al arco rival.

El Sunderland que opuso poca resistencia, nunca encontró los espacios sobre la cancha para poder generar peligro. Aún así, en los minutos finales el cuadro de casa fue un vendaval de llegadas al arco oponente.

Con este resultado, el Liverpool queda a dos puntos del Chelsea y a tres del Manchester United, equipos que por ahora, tienen en su poder las dos últimas plazas de competiciones europeas.

El próximo duelo para el Lliverpool será en el marco de la FA Cup en la cuarta ronda, donde se medirá al Brighton. Posteriormente, los Reds volverán a hacer una visita a un campo complicadísimo bajo la custodia del Nottingham Forest.