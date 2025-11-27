Publicación: viernes 28 de noviembre de 2025

Redacción FOX Deportes

Cole Palmer está de regreso

El inglés dejó atrás su lesión.

Enzo Maresca confirmó el alta de Cole Palmer, luego de dos meses de ausencia.

En conferencia de prensa previa al duelo contra el Arsenal, de la Jornada 13 de la Premier League, el entrenador aseguró:

“Está disponible. Todos están contentos. Los compañeros están contentos. Todos estamos contentos y lo más importante es que Cole está contento porque, al fin y al cabo, un futbolista quiere jugar y entrenar todos los días”.

Cole Palmer, el 'genio' que rescató al Chelsea del desastre

Palmer presentaba un problema en la ingle desde septiembre pasado, aunque se esperaba que regresara en cuestión de días, la situación se complicó y le llevó ocho semanas volver a estar al 100%.

El partido contra los ‘Gunners’ es de suma importancia, ya que una victoria ‘Blue’ significaría acortar a tres puntos la distancia que tienen con el líder. Actualmente, Arsenal tiene 29 unidades; Chelsea, 23.

Para el técnico, el regreso de Palmer es clave en esa misión pues lo considera “mejor jugador”.

Histórico ‘Poker’ de Cole Palmer con Chelsea en la Premier League

Chelsea 6-0 Everton
Cole Palmer anotó cuatro goles
El mediocampista logró un 'Hat-trick' perfecto con tantos de derecha, cabeza e izquierda en 16 minutos de la primera parte
Palmer se convirtió en el primer futbolista de Chelsea en anotar en siete partidos consecutivos como local
Suma nueve tantos en los últimos cinco partidos de Premier League
Primer 'Poker' en liga
Primer jugador de los 'Blues' en anotar cuatro goles desde 2010
Palmer comparte el liderato de goleo de la Premier League con Erling Haaland, ambos suman 20 dianas
El mediocampista suma 20 goles y 9 asistencias en 27 partidos

