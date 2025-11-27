Cole Palmer está de regreso

Redacción FOX Deportes

Enzo Maresca confirmó el alta de Cole Palmer, luego de dos meses de ausencia.

En conferencia de prensa previa al duelo contra el Arsenal, de la Jornada 13 de la Premier League, el entrenador aseguró:

“Está disponible. Todos están contentos. Los compañeros están contentos. Todos estamos contentos y lo más importante es que Cole está contento porque, al fin y al cabo, un futbolista quiere jugar y entrenar todos los días”.

Cole Palmer, el 'genio' que rescató al Chelsea del desastre

Palmer presentaba un problema en la ingle desde septiembre pasado, aunque se esperaba que regresara en cuestión de días, la situación se complicó y le llevó ocho semanas volver a estar al 100%.

El partido contra los ‘Gunners’ es de suma importancia, ya que una victoria ‘Blue’ significaría acortar a tres puntos la distancia que tienen con el líder. Actualmente, Arsenal tiene 29 unidades; Chelsea, 23.

Para el técnico, el regreso de Palmer es clave en esa misión pues lo considera “mejor jugador”.