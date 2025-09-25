Cole Palmer, a la congeladora por lesión

Redacción FOX Deportes

Chelsea tendrá que sortear las próximas semanas sin Cole Palmer debido a una lesión.

Enzo Maresca, entrenador de los ‘Blues’, confirmó que el delantero tiene “un problema en la ingle” que lo dejará fuera “por tres semanas”.

Sin embargo, puntualizó que “no es nada serio” y que simplemente están tomando medidas precautorias.

De esta manera, Palmer se perderá los partidos de la Premier League ante Brighton, Liverpool y Nottingham Forest, así como el enfrentamiento contra Benfica, de la Champions League.