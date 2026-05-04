Colapsa el Chelsea; lo volvieron a golear y quedó fuera de la Champions League

Héctor Cantú

El Chelsea ha vuelto a sufrir un duro descalabro en casa, luego de ser superado por 3-1 por el Notttingham Forest, un resultado que le aleja de puestos de competición europea para la siguiente temporada.

Ni siquiera el jugar en Stamford Bridge, fue inspiración suficiente para que los Blues salieran con un mejor resultado y mostraran una mejor cara para sus aficionados.

Matz Sels with the penalty save!



The @NFFC goalkeeper keeps out Cole Palmer’s effort from the spot 🧤 pic.twitter.com/vElkJCxbxd — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

La debacle comenzó muy temprano, apenas al minuto 2, un cabezazo certero de Taiwo Awoniyi puso la pelota al fondo de las redes.

Los de casa no se habían repuesto del golpazo recibido cuando recibió el segundo golpe en el rostro. Una falta dentro del área fue la llave para que Igor Jesus marcara desde el manchón penal sin contratiempo alguno.

Con poca reacción del Chelsea, el Nottingham Forest decidió esperarse para dar el zarpazo certero de la tarde. Al minuto 52, Awoniyi reapareció con una gran jugada por el costado derecho para solo empujar la pelota al fondo de las redes y poner el 3-0 definitivo.

Chelsea tuvo dos opciones para recortar distancias, pero nada funcionó el día de hoy para el equipo londinense. Primero, con la falla en el penal de Cole Palmer, quien sigue de ‘capa caída’ en este ciclo.

Después, Joao Pedro había encontrado las redes, sin embargo la anotación fue eliminada del marcador por fuera de lugar validado con ayuda del VAR.

It’s another for @NFFC, as they now lead 3-0 at Stamford Bridge 👏



Taiwo Awoniyi gets his second goal of the match 🔥 pic.twitter.com/UWfV46kwe6 — Premier League (@premierleague) May 4, 2026

La debacle del Chelsa hizo que varios aficionados abandonaban Stamford Bridge antes de entrar a los 80 minutos de tiempo corrido en el encuentro.

En el agregado, Joao Pedro levantó a la afición de sus butacas con un golazo de chilena que se anota en la lista de mejores tantos de la temporada en la Prmier League.

La victoria deja a Nottingham Forest en la posición 16 de la clasificación general y a seis puntos de la zona de descenso. Para el Chelsea, la derrota le deja matemáticamente fuera de posibilidades de jugar la Champions League 2026-2027.