Brighton va en serio y sueña en grande en la Premier League

Oscar Sandoval

Después de nueve jornadas, Brighton ocupa el tercer lugar de la clasificación con números que compiten con los principales candidatos al título. El conjunto de Fabian Hürzeler se ha convertido en una de las sorpresas en la Premier League y buscará mantener el ritmo para clasificar por primera vez a la Champions League.

THREE HUGE POINTS FOR THE ALBION! ? pic.twitter.com/jQ7GwCKbT2 — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) October 31, 2026

La victoria ante Manchester City confirmó que Brighton tiene argumentos para competir contra cualquiera porque derrotó a dos de los principales favoritos al título, ya que Arsenal también cayó ante un equipo que ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en un rival de cuidado en la parte alta de la clasificación.

'Las Gaviotas' suman 19 puntos, dos menos que Manchester City y cinco por debajo de Arsenal, líder de la Premier League. Su principal fortaleza está en el ataque, donde acumulan 24 goles en nueve jornadas y presumen de ser la ofensiva más goleadora del campeonato. Sin embargo, también ha construido su gran inicio de temporada a partir de una defensa sólida.

Brighton ha recibido apenas siete goles, dos menos que Arsenal, y registra seis victorias, un empate y dos derrotas para firmar el mejor inicio de temporada de su historia. Combina contundencia ofensiva con seguridad defensiva y comienza a demostrar que su lugar entre los primeros puestos no es casualidad, sueña con jugar la Champions League por primera vez y sus números respaldan una ilusión que va creciendo cada jornada.