Bournemouth opacó a Chelsea en la Premier League, pero no fue el único

Oscar Sandoval

Chelsea tropezó y fracasó en su intento por pelear por la Premier League, se quedó muy lejos de eso y Bournemouth se coló por detrás de los protagonistas para clasificar por primera vez en su historia a torneos internacionales, pero no fue el único club que superó a los ‘Blues’.

Another record-breaking season for this football club 📈 pic.twitter.com/NWtvP7BFZ9 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 26, 2026

Bournemouth tuvo que esperar 127 años para poder jugar un torneo europeo, lo consiguió con el proyecto de Andoni Iraola quien lo convirtió en uno de los rivales más complicados en la mejor liga del mundo, un equipo que le plantó cara y que derrotó a Arsenal y Liverpool, por decir algo.

Los ‘Cherries’ terminaron la temporada en la sexta posición con la mejor puntuación de su historia, un lugar al que aspiraba el conjunto londinense para salvar la campaña, pero no fueron los únicos que dieron el salto a Europa aprovechando los desaciertos de Chelsea que se fue hundiendo jornada a jornada.

Sunderland acompañará a Bournemouth a la Europa League y Brighton disputará la Conference League, mientras Chelsea tendrá que empezar de cero con Xabi Alonso.