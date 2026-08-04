Bournemouth le metió 10 goles a Genoa en partido de pretemporada

Oscar Sandoval

Bournemouth está teniendo una pretemporada que ilusiona y Marco Rose le está dando una identidad ofensiva al conjunto inglés que ha marcado 19 anotaciones en los últimos tres compromisos de preparación, su última victima ha sido Genoa al que goleó 10-1.

10-1 in 4x30 minutes...



Another good workout for the boys 💪🔋 pic.twitter.com/kptB0MGGbB — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 4, 2026

Los ‘Cherries’ no tuvieron piedad de Genoa al que golearon a placer en un duelo amistoso que consistió en cuatro tiempos de 30 minutos cada uno. La primera media hora fue la más rescatable para el equipo italiano que cayó por 1-0 con gol de Alex Scott.

Mikael Ellertson igualó el marcador al inicio del segundo tiempo, pero Justin Kluivert recuperó la ventaja con un penal y adelantó al conjunto inglés que le dio rumbo a la victoria con un tanto de Adrien Truffert y un penal cobrado por el neerlandés que significó el 4-1 después de 60 minutos.

Scott marcó su segundo de la tarde en el tercer parcial, David Brooks aumentó la distancia y Daniel Jebbison selló el 7-1.

Malcom Da Costa con un doblete y Enes Ünal cerraron la cuenta de un resultado histórico para Bournemouth.