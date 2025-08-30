Bournemouth bajó de la nube a Tottenham en la Premier League

Oscar Sandoval

Tottenham perdió el invicto en la Premier League en la jornada tres luego de caer 1-0 ante Bournemouth que salió de Londres con los tres puntos gracias a un gol de Evanilson del que los ‘Spurs’ no se repusieron a pesar de buscar el empate durante más de 85 minutos y el tiempo añadido.

Las buenas sensaciones que generó Tottenham durante 180 minutos y luego del triunfo ante Manchester City quedaron atrás, no aparecieron contra los ‘Cherries’ que le ganaron por segunda ocasión como visitantes y todo lo que le faltó al conjunto londinense estaba en un palco.

Xavi Simons fue presentado ante su nueva afición, pero no pudo ser el talismán de Tottenham que recibió un gol al minuto cuatro de la primera mitad luego de una buena jugada de los visitantes que circularon el esférico hasta encontrar a Evanilson dentro del área y el brasileño lo mandó al fondo.

A HUGE THREE POINTS ON THE ROAD 🍒🍒🍒 pic.twitter.com/k3hFtLn3V4 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 30, 2025

A los locales les salió barato el resultado porque Bournemouth fue mejor en los primeros 45 minutos, pero no pudo aumentar la ventaja y en el segundo tiempo defendió el resultado con inteligencia, a los ‘Spurs’ les faltaban ideas y Simons era testigo a la distancia.

Los locales mejoraron en la segunda mitad, dominaron y buscaron el empate con empeño hasta el final, sin embargo, con eso no les alcanzó y cayeron por primera vez en la temporada.