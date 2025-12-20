Aston Villa se aferra a la cima de la Premier League

Héctor Cantú

El Aston Villa se mantiene vivo en la competición por el título de la Premier League en su edición 2025-2026 luego de vencer por 2-1 al Manchester United.

El Villa Park vibró con un duelo de altas emociones, donde las palmas se las llevó Morgan Rogers, quien marcó, con alta técnica, el doblete que le daría la victoria al equipo de casa.

Unai Emery reacting to that Morgan Rogers goal! 😅🔥 pic.twitter.com/s9ygrDUOKr — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 21, 2025

A pesar de que el Aston Villa había presionado en la primera parte, fue hasta los minutos finales de la primera mitad cuando llegó la genialidad de Rogers. El futbolista arrastró la pelota desde el costado izquierdo y lo mandó guardar en el ángulo superior derecho del arco defendido por Lammens.

Pero el gusto duró poco en los de casa, pues un error de Luke Shaw terminó por regalarle la pelota a Cunha, quien dentro del área no dudó en disparar para guardar la pelota en el fondo de las redes.

En la segunda mitad, alentados por su afición, el Aston Villa volvió a ir al frente y así encontró a los 12 minutos del complemento, el tanto que significaría la victoria.

Los dos 'bombazos' que aniquilaron al Manchester United

De nueva cuenta Rogers golpeó la pelota de larga distancia y encontró las redes para sentenciar la victoria 11 del Aston Villa en lo que va de la temporada.

A 30 minutos del final, el United tuvo la posibilidad de emparejar el tanteador, pero un mal cabezazo de Matheus Cunha frente al arco, se fue lejos de la zona de gol, ahogando el grito de los aficionados visitantes.

Con este resultado, el Aston Villa queda ubicado en la tercera posición de la clasificación general, a un punto de distancia del Manchester City

y a tres del Arsenal.