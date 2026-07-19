Publicación: martes 21 de julio de 2026

Redacción FOX Deportes

Aston Villa busca el fichaje de Alejandro Garnacho

El argentino no entra en los planes del Chelsea para la próxima temporada.

Alejandro Garnacho llegó al Chelsea en agosto de 2025 como una de las grandes apuestas del club, pero tras disputar 43 partidos y marcar ocho goles, los ‘Blues’ ya trabajan en su salida.

Aston Villa está interesado en incorporar al argentino a préstamo para la temporada 2026/27. Sin embargo, el Chelsea pretende incluir una cláusula de compra obligatoria al finalizar la cesión, según informó The Athletic.

Xabi Alonso autorizó a Garnacho ausentarse de la pretemporada mientras define su futuro, ya que no entra en los planes del entrenador.

Además de los ‘Villans’, la Roma de Gian Piero Gasperini también ha establecido contacto con el entorno del futbolista, aunque la operación luce más complicada.

Estos son los jugadores que son intocables para Xabi Alonso en Chelsea

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Reece James | Defensor
Cole Palmer | Mediocampista
Moisés Caicedo | Mediocampista
Levi Colwill | Defensa
Estevao | Delantero
Joao Pedro | Delantero
Josh Acheampong | Defensa

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