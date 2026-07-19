Aston Villa busca el fichaje de Alejandro Garnacho

Redacción FOX Deportes

Alejandro Garnacho llegó al Chelsea en agosto de 2025 como una de las grandes apuestas del club, pero tras disputar 43 partidos y marcar ocho goles, los ‘Blues’ ya trabajan en su salida.

Aston Villa está interesado en incorporar al argentino a préstamo para la temporada 2026/27. Sin embargo, el Chelsea pretende incluir una cláusula de compra obligatoria al finalizar la cesión, según informó The Athletic.

Xabi Alonso autorizó a Garnacho ausentarse de la pretemporada mientras define su futuro, ya que no entra en los planes del entrenador.

Además de los ‘Villans’, la Roma de Gian Piero Gasperini también ha establecido contacto con el entorno del futbolista, aunque la operación luce más complicada.