Alejandro Garnacho tiene un pie fuera de Chelsea y la Roma se interesaría en su fichaje

Oscar Sandoval

La etapa de Alejandro Garnacho con Chelsea estaría cerca de llegar a su final después de una temporada en la que el argentino pasó desapercibido por Stamford Bridge. Xabi Alonso no lo tendría conteplado en su proyecto y la directiva le pondría etiqueta de venta.

The hard work starts now! 👊 pic.twitter.com/Bi5qd3UspL — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2026

El futuro de Garnacho estaría lejos de Londres después de una campaña en la que disputó 43 partidos entre todas las competencias. . Apenas marcó un gol en la Premier League y otro en la Champions League, registros que reflejan un rendimiento por debajo de las expectativas y y que le abrirían la puerta del club.

Fabrizio Romano señala que la directiva de los ‘Blues’ le ha colocado al argentino de 22 años un precio de “50 millones de euros para clubes del extranjero y 45 millones de libras” para equipos de la Premier League que estén interesados en sus servicios.

El especialista en materia de fichajes asegura que la “Roma quiere a Garnacho” por medio de una cesión y que el futbolista vería con buenos ojos una transferencia al conjunto romano porque sabría de primera mano que tiene que buscarse un futuro lejos de Chelsea.