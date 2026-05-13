Oscar Sandoval
Así es el camino de Arsenal rumbo al título de la Premier League
Arsenal depende de sí mismo para romper una sequía de 22 años
Dos partidos separan a Arsenal del título de la Premier League y serán los 180 minutos más importantes en sus últimos 22 años de historia. El equipo londinense depende de sí mismo para ser campeón y tendrá que dar el paso definitivo para no perder el campeonato en las últimas jornadas como en las tres temporadas anteriores.
La presión está sobre los ‘Gunners’ que después de tres subcampeonatos parecen haber entendido la lección, no pueden dejar puntos porque Manchester City presiona de cerca y es momento de amarrar el liderato para llegar al último partido con una mano en el título.
El próximo rival de Arsenal es Burnley que no pudo evitar el descenso y que está condenado a jugar la próxima temporada en la segunda división, en el papel no hay complicación para el líder, pero en la liga inglesa los partidos hay que jugarlos y ganarlos.
El equipo de Mikel Arteta cerrará el curso visitando a Crystal Palace que está salvado y no tiene mayores aspiraciones, un duelo que podría ser memorable si consigue la victoria porque lo convertiría en el nuevo monarca de la Premier League.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT