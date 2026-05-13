Así es el camino de Arsenal rumbo al título de la Premier League

Oscar Sandoval

Dos partidos separan a Arsenal del título de la Premier League y serán los 180 minutos más importantes en sus últimos 22 años de historia. El equipo londinense depende de sí mismo para ser campeón y tendrá que dar el paso definitivo para no perder el campeonato en las últimas jornadas como en las tres temporadas anteriores.

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La presión está sobre los ‘Gunners’ que después de tres subcampeonatos parecen haber entendido la lección, no pueden dejar puntos porque Manchester City presiona de cerca y es momento de amarrar el liderato para llegar al último partido con una mano en el título.

El próximo rival de Arsenal es Burnley que no pudo evitar el descenso y que está condenado a jugar la próxima temporada en la segunda división, en el papel no hay complicación para el líder, pero en la liga inglesa los partidos hay que jugarlos y ganarlos.

El equipo de Mikel Arteta cerrará el curso visitando a Crystal Palace que está salvado y no tiene mayores aspiraciones, un duelo que podría ser memorable si consigue la victoria porque lo convertiría en el nuevo monarca de la Premier League.