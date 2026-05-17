Arsenal y Manchester City sin margen de error si quieren ganar la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal llega a la parte final de la Premier League con la ilusión de terminar con una sequía de 22 años sin el título de liga, tiene dos puntos de ventaja sobre Manchester City y todo se podría definir en la última jornada, pero antes de pensar en el campeonato debe superar su siguiente obstáculo.

For the last time this season... pic.twitter.com/PLEqii47ca — Arsenal (@Arsenal) May 17, 2026

La Premier está al rojo vivo y podría decidirse en los próximos 90 minutos luego de una batalla que ha sido reñida entre los dos mejores equipos de la competencia, es momento de dar el golpe de autoridad encima de la mesa y esa es obligación de Arsenal ante Burnley.

Los ‘Gunners’ no pueden fallar porque la distancia con los ‘Cityzens’ es corta y con la victoria llegarían a la última jornada ante Crystal Palace con una mano sobre el título, sin embargo, un empate o una derrota dejaría el liderato en el aire y complicaría todo.

Manchester City presiona de cerca, sin embargo, depende de los resultados del conjunto londinense que sueña con el título después de tres temporadas quedándose a la orilla y con el subcampeonato.