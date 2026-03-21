Arsenal y Manchester City pelean por el primer título de la temporada

Oscar Sandoval

La final de la Carabao Cup es el primer duelo entre Arsenal y Manchester City por un título en la presenta temporada, tienen una cita en el próximo 18 de abril y ahí podrían definir la Premier League, pero esa es otra historia porque la Copa de la Liga marca el presente.

Arsenal tuvo que esperar ocho temporadas para enfrentar al City en otra final del torneo copero y enfrenta a su rival con sed de revancha tras la caída en Wembley de 2018, eran otros tiempos y el equipo de Mikel Arteta ha crecido al grado de tener el triplete a su alcance.

El conjunto londinense no es campeón de la Copa de la Liga desde 1993 y la espera de 33 años se ha hecho larga, quiere terminar con la sequía esta temporada y tendrá que emplearse a fondo para vencer a los ‘Cityzens’ que le tienen tomada la medida con una racha de cuatro victorias en fila en el torneo.

Manchester City consiguió un tetracampeonato de la Copa de la Liga entre 2018 y 2021, pero suma cinco fracasos consecutivos y busca reclamar el trono en un partido que puede cambiar el curso de la temporada porque el ganador llegará reforzado al duelo por el liderato de la Premier League del próximo 18 de abril.