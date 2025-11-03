Arsenal y Crystal Palace tendrán un diciembre con mucha actividad

Oscar Sandoval

Arsenal enfrentará a Crystal Palace en los cuartos de final de la Copa de la Liga el próximo 23 de diciembre, el duelo estaba programado para el 16 del mismo mes y cambió se da porque de lo contrario, ‘Las Águilas’ tendrían cinco partidos en 10 días. Brentford fue el primero y Newcastle el último en avanzar en la Carabao Cup

‘Las Águilas’ se medirán al Shelbourne en la Conference, el 11 de diciembre, a Manchester City en la Premier League, el 14. El 18 de diciembre al KuPs en la competición europea y el 21 de diciembre al Leeds United en liga, por lo que pidió que el encuentro ante Arsenal pasara del 16 al 23.

El calendario se va cargando para Arsenal y Crystal que tendrán un diciembre con mucha actividad y postergar el partido era vital para el Palace que pidió autorización, los ‘Gunners’ se opusieron porque jugarán el 21 ante Everton, pero este lunes se confirmó el horario.

Arsenal terminará el año a tope, con partidos el 21, 23 y 27 de diciembre, un mes del que deberá salir avante de sus duelos para mantener la ilusión de pelear por los títulos.