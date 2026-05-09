Arsenal sueña más que nunca con la Premier League

Oscar Sandoval

No importa el resultado entre Manchester City y Crystal Palace del próximo miércoles porque Arsenal llegará como líder de la Premier League al inicio de la jornada 37 tras derrotar a West Ham y está a 180 minutos de terminar con una sequía de 22 años sin ser campeón del futbol inglés.

West Ham quedó a un paso del descenso luego de perder un partido que estaba obligado a ganar para salir de la zona roja, la derrota lo mantiene en la parte baja de la tabla y podría ser a cuatro puntos de Tottenham si los ‘Spurs’ derrotan a Leeds con seis por delante.

Los ‘Gunners’ llevaron la manija del partido en todo momento, dominaron y controlaron a su rival, los locales tenían claro que la mejor forma de mantenerse en el duelo era no recibiendo gol y defendieron con orden e intensidad para probar a David Raya quien atajó un cabezazo de ‘Taty’ Castellanos al filo del descanso.

Arsenal siguió bajo la misma línea y los ‘Hammers’ repitieron la dinámica para plantarse frente a Raya que volvió a ponerse la capa de héroe al inicio de la segunda mitad. El resultado empezaba a jugar a favor de Manchester City, pero Leandro Trossard encendió la llama de la esperanza al 83.

West Ham se volcó sobre la portería de Raya consciente de la necesidad de sumar para seguir luchando por la salvación, marcó un gol en tiempo añadido, pero el VAR lo anuló y Arsenal sueña más que nunca con el título porque depende de sí mismo para ser campeón.