Arsenal sigue imparable y manda en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal tuvo que trabajar de más para derrotar 1-0 a Hull City y afianzarse en el liderato de la Premier League, donde mantiene la ventaja sobre Manchester City. Los ‘Gunners’ encontraron la fórmula para superar a un rival que los llevó al límite y sumaron tres puntos de oro para continuar con paso firme en la defensa del título, pero no fue una victoria sencilla.

Hull City sigue sin encontrar el rumbo después de un inicio prometedor en el que sorprendió con victorias en las primeras dos jornadas. Acumula seis partidos sin ganar y sufrió su tercera derrota de la temporada, una racha que comienza a pasar factura en la clasificación y que lo obliga a reaccionar cuanto antes.

Los ‘Gunners’ se adueñaron del balón desde el inicio, pero se encontraron con un muro defensivo que parecía imposible de derribar. Hull City cerró los espacios, resistió y llegó al descanso con el empate sin goles, mientras el conjunto londinense buscaba la fórmula para romper el cerrojo.

Skipper on the spot ?? pic.twitter.com/M9LtyIFPTB — Arsenal (@Arsenal) November 7, 2026

La insistencia del líder encontró recompensa al minuto 72. Martin Ødegaard estuvo atento a un rechace del portero Konstantinos Tzolakis y no perdonó para marcar el gol de la victoria. El noruego apareció en el momento indicado para romper la resistencia de Hull City y darle tranquilidad al Arsenal en el tramo final del encuentro.

El conjunto londinense buscó ampliar la diferencia, pero tampoco necesitó arriesgar de más ante un Hull City que no encontró argumentos para reaccionar. Los ‘Gunners’ administraron la ventaja y aseguraron una victoria que vale mucho más que tres puntos porque mantendrá a raya al City.