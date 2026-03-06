Arsenal se apunta en la lista de candidatos a la FA Cup

Oscar Sandoval

Arsenal tuvo una tarde complicada ante Mansfield de la tercera división al que derrotó 2-1 como visitante, clasificó a cuartos de final de la FA Cup por primera ocasión después de seis temporadas y está en la lista de candidatos para levantar el título.

Arsenal quiere terminar con una sequía de 22 años en la Premier League y con otra de seis en la FA Cup para redondear una temporada histórica, no le será sencillo en el torneo de copa porque a partir de la siguiente ronda comenzarán los verdaderos retos.

Mikel Arteta apostó por una rotación masiva para darle minutos a futbolistas que necesitan tomar ritmo y se adelantó el marcador a los 41 minutos con un gol de Noni Madueke después de un primer tiempo al que Mansfield no rehuyó y jugó con personalidad.

Los locales igualaron la eliminatoria a los 50 minutos tras una jugada individual de Will Evans quien entró de cambio tras el descanso y la grada suspiró por la sorpresa, pero la alegría duró poco porque Eberechi Eze disparó desde fuera del área para anotar el tanto de la victoria a los 66 minutos.

Arsenal pudo aumentar la ventaja en la parte final ante un rival que se volcó en busca del empate, pero le faltó definición y tuvo que esperar hasta el silbatazo final para asegurar su lugar en la siguiente ronda de la FA Cup.