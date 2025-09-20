Arsenal sacó el orgullo para empatar con Manchester City en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal rescató un punto que lo dejó en el segundo lugar de la tabla a cinco unidades de Liverpool luego del 1-1 con Manchester City que pagó caro y en tiempo añadido ser tan permisivo, los ‘Gunners’ terminaron con sabor a victoria luego insistir una y otra vez hasta encontrar el gol del empate en tiempo añadido.

Coming back to grab a priceless point 💪 pic.twitter.com/t1Vrei8Ml5 — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2025

El Emirates vivió una de las tardes más desesperantes y liberadoras luego de comprobar que tener el balón no lo es todo y no garantiza la victoria si no eres contundente. El conjunto londinense dominó y controló al City que salió de su escondite para marcar el 1-0 en una contra que firmó Erling Haaland a los 10 minutos.

Los ‘Gunners’ navegaron contra la corriente, pasearon el balón por lo largo y ancho del terreno de juego intentando encontrar un espacio entre las líneas de los visitantes que levantaron un muro que el elenco de Mikel Arteta no podía echar abajo a pesar de intentarlo por diferentes zonas del campo.

Raro es ver a los ‘Cityzens’ sometidos al grado de acumular el 32% de posesión, los locales se renovaron con los cambios en la segunda mitad y la parte final del partido fue un monólogo del conjunto londinense en busca del gol que terminó llegando en el último suspiro.

Gabriel Martinelli ingresó al partido a los 80 minutos y al 90+3 le ganó el frente por velocidad a la defensa del City para definir ante la salida anticipada de Gianluigi Donnarumma que se lució durante el juego y la marca de Josko Gvardiola consiguiendo el anhelado gol que mantiene a Arsenal con una racha de cinco partidos en liga sin perder contra el equipo de Pep Guardiola.