Viktor Gyökeres es un goleador, pero no del nivel de Erling Haaland

Oscar Sandoval

Arsenal y Manchester City cuentan con dos de los mejores goleadores de la Premier League y del futbol europeo, dos jugadores nórdicos que dominan el panorama, sin embargo, las estadísticas no mienten y colocan a Erling Haaland un escalón por encima de Viktor Gyökeres.

Gyökeres aterrizó en Arsenal después de reventar el futbol de Portugal con 39 goles en 33 compromisos con Sporting y el conjunto londinense no dudo en pagar lo que fuera por el sueco quien esta campaña se estrenó en Inglaterra y que suma tres tantos en cuatro partidos y 308 minutos.

Enfrente estará Haaland que después de una temporada llena de lesiones e irregularidad nuevamente está ‘On Fire’ con registros de cinco dianas en 4 partidos, el noruego se presentará en racha después de marcar en los dos últimos duelos de los ‘Cityzens’.

Comparisonator utiliza la IA para analizar a detalle el rendimiento de los delanteros y coloca al ‘Androide’ por encima de Gyökeres con un promedio de 1.25 goles por partido contra 0.75, además de dos disparos al arco y cuatro oportunidades frente a 0.75 del sueco y 1.5 de oportunidades de gol.

Haaland también supera al sueco por aire con 3.75 de duelos ganados ante 3.5, diferencia mínima sobre Gyökeres quien buscará anotar por primera vez ante los ‘Cityzens’, mientras el noruego suma cuatro goles ante los ‘Gunners’.