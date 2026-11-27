Oscar Sandoval

Arsenal rescató un punto tras empatar 2-2 con Manchester City, que sigue sin ver la luz en la Premier League. El resultado mantiene firmes a los ‘Gunners’ en el liderato y alimenta la ilusión del bicampeonato al conservar una ventaja de seis puntos sobre los ‘Cityzens’.

Showing our mettle for a priceless point. pic.twitter.com/IEKQ9qzCbe — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2026

Manchester City encadena cinco partidos sin ganar y comienza a rezagarse en la lucha por el título, mientras el conjunto londinense se fortalece en la cima. Los visitantes estuvieron por delante en el marcador en dos ocasiones, pero fueron incapaces de sostener la ventaja y tuvieron que conformarse con un punto.

Arsenal sabía bien lo que se jugaba y no se guardó nada. El campeón salió en busca de la victoria, pero Manchester City dio el primer golpe con un tanto de Erling Haaland a los 34 minutos. Sin embargo, la alegría de los visitantes apenas duró seis minutos.

Kai Havertz igualó el marcador al 40 con un remate de cabeza y dejó abierto un partido emocionante. El City volvió a golpear en el arranque de la segunda mitad con un gol de Enzo Fernández a los 48 minutos que puso nuevamente contra las cuerdas al campeón.

Los visitantes intentaron administrar la ventaja, pero Arsenal no dio el partido por perdido, arrinconó al City en su propio campo y encontró la recompensa en la recta final.

Jurrien Timber firmó el 2-2 para mantener a los ‘Gunners’ firmes en el liderato. El campeón salió reforzado de un duelo directo en la pelea por el título, mientras Manchester City sigue sin encontrar la fórmula para salir de la crisis.