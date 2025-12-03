Arsenal aguantó la presión y sigue firme en el liderato de la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 2-0 a Brentford y terminará una jornada más como líder indiscutido de la Premier League luego de un partido que nunca puso en riesgo, que controló en el inicio y marcó para después sostener el peso del compromiso y sentenciarlo en tiempo añadido.

Another big three points at Emirates Stadium 🌟 pic.twitter.com/HvLdxXVMCC — Arsenal (@Arsenal) December 3, 2025

Las lecciones aprendidas en el pasado tras tres subcampeonatos causaron efecto y los ‘Gunners’ ganan duelos en los que antes dejaban puntos por distracciones, la experiencia es otra y este curso todo es diferente porque cuando las cosas se complican, igual suman las tres unidades.

Mikel Merino abrió el marcador a los 11 minutos con un cabezazo y los locales se adueñaron del balón. Brentford se tardó en llegar al área local, lo hizo hasta los 21 minutos, pero exigió a David Raya quien manoteó un remate de Schade que terminó en el travesaño.

La segunda mitad fue difícil para los ‘Gunners’ que se mostraron incomodos ante ‘Las Abejas’ y por minutos tuvieron que defender antes de pensar en atacar, sin embargo, las aguas se calmaron con el paso de los minutos y Bukayo Saka echó el cerrojo anotando el 2-0 en tiempo añadido para dejar a Arsenal en lo más alto de la clasificación.