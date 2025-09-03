Redacción FOX Deportes
Ange Postecoglou se hará cargo del Nottingham Forest
El australiano sustituye a Nuno Espírito Santo.
El Nottinhgam Forest cesó a Nuno Espírito Santo de su cargo, después de un año y nueve meses, y nombró a Ange Postecoglou como su sucesor.
El entrenador australiano estuvo al frente del Tottenham Hotspur de 2023 a 2025, cuadro con el que ganó la Europa League.
En un comunicado de prensa, el Forest reconoció la experiencia de Postecoglou, quien ha dirigido en diversas ligas durante 25 años, mientras que el dueño del equipo, Evangelos Marinakis, aseguró:
“Incorporamos al club a un entrenador con un historial comprobado de trofeos. Su experiencia entrenando equipos del más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros en Forest, lo convierten en una persona fantástica para acompañarnos en nuestro camino y alcanzar constantemente todas nuestras ambiciones”.
Postecoglou cuenta con 13 títulos a nivel clubes y ocho con la Selección Australiana, siete de ellos los ganó dirigiendo a los cuadros juveniles.
