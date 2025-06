Gracias por el título, pero adiós; Tottenham despide a Ange Postecoglou

Ganar la Europa League no fue suficiente y el Tottenham anunció la salida de Ange Postecoglou.

El entrenador llegó a los ‘Spurs’ en 2023, procedente del Celtic, con la convicción de llevar al equipo a lo más alto de la Premier League; sin embargo, no lo consiguió. En cambio, la temporada 2024/25 fue la peor campaña en la historia del equipo al sumar 38 puntos en la Premier League y quedar en el sitio 17 de la tabla general.

Por ello, “la Junta Directiva ha concluido por unanimidad que lo mejor para el club es que se produzca un cambio” y, si bien la institución está agradecida con la consecución de la Europa League, “no podemos basar nuestra decisión en emociones alineadas con este triunfo”, aseguró el Tottenham en un comunicado de prensa.

Aún no se sabe quién tomará las riendas del equipo, pero los ‘Spurs’ señalaron que darán más información a su debido tiempo.

Postecoglou se marcha con un porcentaje de triunfos del 46.53%, producto de 47 triunfos, 15 empates y 39 derrotas.

”This season was about taking an opportunity.”



Ange reflects on a trophy-winning season 🗣️ pic.twitter.com/lrKjXRV8Vr