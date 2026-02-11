Un milímetro; la causa de la descalificación de la mexicana Sarah Schleper de Juegos Olímpicos

Héctor Cantú

La representante de México en la prueba de Slalon Gigante, Sarah Schleper, fue descalificada de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, luego de no cumplir con el tamaño reglamentario de sus esquís.

Ubicada con el número 49, Schleper compitió con esquís un milímetro más grande del tamaño oficial, por lo que se decidió descalificarla, poniendo fin, así, a su participación en la prueba de Slalom Gigante.

Schleper había detenido el cronómetro en 1:08.95, tiempo que la colocó en la posición 44 de la clasificación de las 76 competidoras registradas.

“Me descalificaron. Hay unas reglas en los esquíes, que en esta parte deben medir 50 milímetros y yo estaba en 51. No sé por qué. Los medí anoche y me descalifican. Es terrible, no es la manera en la que quiero despedir a mi deporte”, detalló la mexicana en entrevista para Claro Sports.

La competencia terminó por ser conquistada por la italiana Federica Brignone, quien se colgó el oro con un registro total en sus dos descensos de 2:13.50.

La tres veces olímpica por México, apunta a terminar así con su carrera olímpica luego de haber asistido a siete ediciones, cuatro de ellas como representante de Estados Unidos (1998, 2002, 2006 y 2010) y tres como mexicana (2018, 2022 y 2026).