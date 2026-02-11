Publicación: domingo 15 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Un milímetro; la causa de la descalificación de la mexicana Sarah Schleper de Juegos Olímpicos

Triste final para la representante mexicana en Slalom Gigante

La representante de México en la prueba de Slalon Gigante, Sarah Schleper, fue descalificada de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, luego de no cumplir con el tamaño reglamentario de sus esquís.

Ubicada con el número 49, Schleper compitió con esquís un milímetro más grande del tamaño oficial, por lo que se decidió descalificarla, poniendo fin, así, a su participación en la prueba de Slalom Gigante.

Sarah Schleper, la mexicana que impuso 3 marcas en Milán Cortina 2026

A los 46 años se convirtió en la esquiadora más longeva en competir en unos Juegos Olímpicos.
Además, es la única atleta de en esquí alpino que ha participado en siete Juegos Olímpicos de Invierno.
La mexicana compitió en el Super-G y concluyó su recorrido en 1:31.37 minutos.
La prueba se realizó en Tofane Alpine Skiing Center; 17 competidoras no pudieron completar el recorrido.
A pesar de su esfuerzo, Schleper no logró meterse al podio.
Nacida en Colorado, Estados Unidos, contrajo matrimonio con un mexicano, adquirió la ciudadania y desde 2014 representa al cuadro tricolor.
La tercera marca que impondrá Schleper será en conjunto con Lasse Gaxiola, pues se convertirán en la primera dupla madre-hijo que compite en la misma edición de los Juegos Olímpicos.

Schleper había detenido el cronómetro en 1:08.95, tiempo que la colocó en la posición 44 de la clasificación de las 76 competidoras registradas.

“Me descalificaron. Hay unas reglas en los esquíes, que en esta parte deben medir 50 milímetros y yo estaba en 51. No sé por qué. Los medí anoche y me descalifican. Es terrible, no es la manera en la que quiero despedir a mi deporte”, detalló la mexicana en entrevista para Claro Sports.

Drama en Milano-Cortina: La caída de Lindsey Vonn que terminó con su carrera

Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital
Lindsey Vonn de 41 años decidió participar con los ligamentos de las rodillas rotos. En su presentación se cayó y tuvo que ser trasladad en helicóptero al hospital

La competencia terminó por ser conquistada por la italiana Federica Brignone, quien se colgó el oro con un registro total en sus dos descensos de 2:13.50.

La tres veces olímpica por México, apunta a terminar así con su carrera olímpica luego de haber asistido a siete ediciones,  cuatro de ellas como representante de Estados Unidos (1998, 2002, 2006 y 2010) y tres como mexicana (2018, 2022 y 2026).

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS