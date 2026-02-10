Lindsey Vonn, operada por tercera ocasión tras su escalofriante caída

Reuters

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn dijo que está progresando después de su tercera operación tras un accidente en la prueba de descenso que puso fin a su regreso olímpico el domingo.

La esquiadora alpina de 41 años publicó el miércoles en Instagram unas fotos en las que aparece en una cama de hospital tras la operación, junto con ramos de flores.

Drama en Milano-Cortina: La caída de Lindsey Vonn que terminó con su carrera

"Hoy me han operado por tercera vez y ha sido un éxito", escribió.

"El éxito de hoy tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando y, aunque es lento, sé que estaré bien".

Vonn agradeció al personal médico, a sus amigos, a su familia y a las personas de todo el mundo que le han enviado sus mejores deseos, y felicitó a sus compañeros de equipo "por inspirarme".

A #WinterOlympics legend, always. 🤍



Lindsey Vonn’s legacy is forever part of Team USA. pic.twitter.com/kmDUyqFqvB — Team USA (@TeamUSA) February 8, 2026

La campeona olímpica de 2010 ha declarado que sufrió una fractura compleja en una pierna, tras caer a los 13 segundos de comenzar la carrera, que requirió múltiples operaciones quirúrgicas.

Esperaba convertirse en la medallista de esquí alpino de más edad en la historia de los Juegos de Invierno tras ganar dos pruebas de descenso de la Copa del Mundo este año y subir al podio en las otras tres.