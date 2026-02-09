Lindsey Vonn, operada, pero fuera de peligro

Héctor Cantú

La tranquilidad aparece en Milan, sede de los Juegos Olímpicos de invierno, luego de darse a conocer que Lyndsey Vonn está estable y fuera de peligro, luego de la aparatosa caída que sufrió durante su presentación en Milán-Cortina.

El equipo de esquí de los Estados Unidos informó que la histórica esquiadora, quien participó con los ligamentos de las rodillas rotos, fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en recuperación bajo los cuidados de los médicos de la delegación estadounidense y de los fisioterapeutas italianos.

Drama en Milano-Cortina: La caída de Lindsey Vonn que terminó con su carrera

Vonn cayó de manera aparatosa prácticamente iniciada su participación en la prueba de esquí alpino que terminó conquistando su compatriota Breezy Johnson.

Ella misma, quien días antes también había sido llevada en helicóptero en una caída, decidió participar en los Juegos Olímpicos, consciente de los peligros que implicaba hacer el descenso con las rodillas lastimadas.

Lindsey Vonn: Forever an Olympian, forever a champion ♥️ pic.twitter.com/uUXyCnxVZL — On Her Turf (@OnHerTurf) February 8, 2026

La propia breezt dedicó su victoria a Lindsey, a quien consideró una fuente de inspiración para las generaciones que vienen detrás de ella buscando emular sus hazañas.