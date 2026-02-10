Héctor Cantú
El mexicano Donovan Carrillo se clasifica a la final en patinaje
Será su segunda oportunidad olímpica de obtener una medalla
El mexicano Donovan Carrillo, se clasificó a la final de patinaje varonil en el programa corto, luego de ocupar la decimotercera posición de los 24 competidores que participaron en las eliminatorias.
Carrillo obtuvo una puntuación de 75.56 unidades luego de que presentara problemas en la ejecución de su triple Axel, escenario que le le dio su puntuación más baja con 3.20.
Su boleto a la gran final la aseguró antes de la finalización del programa eliminatorio en patinaje individual masculino, toda vez que del segundo bloque, solo el canadiense Stephen Gogolev, lograra una mejor puntuación que el mexicano.
Con este resultado, Donovan Carrillo se clasifica por segunda ocasión a una final olímpica en la búsqueda de medallas.
En los pasados juegos olímpicos invernales, Donovan quedó ubicado en la posición 22, sitio que intentará mejorar en Milán-Cortina.
La final del programa corto se desarrollará el próximo viernes 13 de febrero.
Estos son los patinadores finalistas que competirán por las medallas en la gran final del programa corto individual varonil.
1.Stephen Gogolev (Canadá)
2.Kyrylo Marsak (Ucrania)
3. Petr Gumennik (Atleta Neutral Individual)
4. Maxim Naoumov (Estados Unidos)
5. Vladimir Samoilov (Polonia)
6. Donovan Carrillo (México)
7. Hsiang Li Yu (China Taipei)
8. Tomás Guarino (España)
9. Hyungyeom Kim (Corea)
10. Andreas Nordeback (Suecia)
