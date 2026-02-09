¿Cuáles son las posibilidades reales de Donovan Carrillo en Milán-Cortina 2026?

Hiram Marín

Donovan Carrillo debutará este 10 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 para disputar su segunda cita a este nivel, con una trayectoria que, pase lo que pase, ya marcó un antes y un después para el patinaje artístico mexicano.

Después asegurar su clasificación olímpica, el tapatío volvió a colocarse en el radar internacional. Su experiencia previa en Beijing 2022, donde avanzó a la final, respalda su capacidad para competir bajo máxima presión. Ese antecedente ha sido clave rumbo a Italia.

Donovan Carrillo, una historia que sabe más que un podio

El contexto competitivo, sin embargo, sigue siendo uno de los más duros del programa olímpico. En la rama masculina destaca Ilia Malinin, apodado Quad God ('Dios de los cuádruples'), como la principal referencia técnica del circuito.

A su alrededor se agrupan potencias como Japón y Francia, con patinadores que ejecutan rutinas de altísima dificultad. La pelea por los primeros lugares exige precisión absoluta.

En el tramo reciente del ciclo olímpico, el abanderado mexicano ha mostrado señales claras de progreso. Fue segundo lugar en competencias internacionales como el Bavarian Open y la Challenge Cup, y logró noveno puesto en el Asian Open Figure Skating Trophy.

Estos resultados lo colocan dentro del Top 10 en eventos del circuito internacional. No son torneos del máximo nivel, pero sí reflejan competitividad sostenida en pruebas de alto calibre.

Gran actuación de Donovan Carrillo en el Mundial de patinaje artístico

En campeonatos de mayor jerarquía, la exigencia se eleva considerablemente. En el Campeonato Cuatro Continentes terminó 15º, compitiendo contra la élite mundial, un resultado que dimensiona el reto olímpico. Aun así, el propio Carrillo ha fijado como objetivo pelear por un Top 10 en Milán-Cortina. Para ello necesitará ejecuciones limpias y aprovechar cualquier margen que deje la competencia.

Más allá de las medallas, que realmente son difíciles de conseguir, su presencia sigue siendo un hecho histórico para México y América Latina. Compite frente a países con décadas de tradición, infraestructura y nivel de competencia.

Sus posibilidades reales pasan por mejorar su mejor resultado olímpico y consolidarse entre los mejores. En ese camino, cada programa en Italia será una prueba de hasta dónde puede llegar su evolución.