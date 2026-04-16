Will Anderson Jr., el jugador no quarterback, mejor pagado de la historia

Redacción FOX Deportes

Will Anderson Jr., ala defensiva de los Houston Texans, acordó una extensión de contrato por tres años y 150 millones de dólares que lo convierte en el jugador mejor pagado que no es quarterback en la historia de la NFL, de acuerdo a fuentes cercanas este viernes.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato debido a que el acuerdo aún no ha sido anunciado de manera oficial. La extensión incluye 134 millones de dólares garantizados.

Texans, EDGE Will Anderson Jr. agree to 3-year, $150M extension with $134M guaranteed making him the NFL’s highest-paid non-QB ever. (via @RapSheet) pic.twitter.com/G5h5DWLo2i — NFL (@NFL) April 17, 2026

Los 50 millones de dólares por año que percibirá Anderson superan los 46.5 millones anuales que consiguió el ala defensiva Micah Parsons cuando firmó una extensión de cuatro años con los Green Bay Packers tras su llegada procedente de Dallas el año pasado.



Anderson fue titular en todos los partidos la temporada pasada y registró 12 capturas y 20 tackleadas para pérdida de yardas —ambas marcas personales— para encabezar una defensiva de Houston que se colocó entre las mejores de la NFL.

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The #Texans and All-Pro edge Will Anderson Jr. have agreed on a blockbuster, 3-year, $150M extension with $134M guaranteed to make him the NFL’s highest paid non-QB ever.



The deal, which includes a rare no-trade clause, was done by @AgentNicoleLynn of @KlutchSports. pic.twitter.com/oJqNuLpCTv — Ian Rapoport (@RapSheet) April 17, 2026

Los Texans seleccionaron a Anderson con la tercera selección global del Draft de 2023, luego de subir posiciones para tomar al egresado de Alabama, tras haber elegido al quarterback C.J. Stroud con el segundo pick de ese mismo proceso.

En tres temporadas con Houston, Anderson suma 30 capturas y 136 tackleadas, incluidas 46 para pérdida de yardas. También registra 64 golpes al quarterback, además de forzar cuatro balones sueltos y recuperar tres.

Houston ejerció a inicios de este mes la opción de quinto año de su contrato de novato, por lo que este nuevo acuerdo lo mantendrá con la franquicia hasta la temporada 2030.