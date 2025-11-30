Nadie, ni los Texans, esperaban la caída de los Colts

Redacción FOX Deportes

Houston sorprendió en Indianapolis con un triunfo 20-16, resultado que se integró perfectamente en una jornada llena de marcadores inesperados alrededor de la liga.

Los Texans golpearon primero con un gol de campo y luego administraron el ritmo del partido con serenidad. En un ambiente hostil, lograron imponer su plan desde temprano. La presión nunca los sacó de foco.

C.J. Stroud, de vuelta tras superar el protocolo de conmoción, firmó una actuación sólida para sostener la ofensiva. Completó 22 de 35 pases para 276 yardas, distribuyendo el balón con paciencia y manteniendo viva cada serie importante. Aunque lanzó una intercepción, su control del partido fue clave. Su liderazgo marcó el tono de Houston.

Del otro lado, Jonathan Taylor fue contenido por una defensa texana disciplinada y agresiva.

El corredor de los Colts acumuló 85 yardas en 21 acarreos, pero no consiguió anotar en ninguna de sus oportunidades. Indianapolis sintió la ausencia de un golpe grande de su estrella. Y el ataque local pagó caro esa falta de explosividad.

El triunfo de los Texans se sumó así a una jornada llena de sorpresas en la NFL y reforzó su impulso rumbo al cierre de la temporada. Houston hiló su cuarta victoria consecutiva y apretó aún más la pelea por la AFC South. La combinación de temple, respuestas oportunas y ejecución en momentos clave dejó una señal clara: llegan a diciembre con verdadero impulso competitivo.