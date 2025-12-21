Ultimátum en Dallas Cowboys tras la debacle: "habrá cambios"

EFE

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, asumió este domingo la culpa de que su equipo se haya quedado fuera de los playoffs de la temporada de la NFL por segunda temporada consecutiva y acumule tres décadas sin llegar a un juego por el título de la Conferencia Nacional y a un Super Bowl.



"Sé exactamente quién es el responsable final. Me involucré no sólo para ser el dueño e invertir. Me involucré para pasarme la vida intentando descubrir cómo vencer al resto de los equipos de la NFL. Me lo tomo muy en serio; la llamada sequía de 30 años hay que analizarla de manera minuciosa y cambiar varias cosas", afirmó el directivo al final de la derrota de su equipo 34-17 ante Los Angeles Chargers.

Hasta la semana 16, los Cowboys suman seis triunfos, siete derrotas y un empate, récord que los tiene sin posibilidades de clasificar a los playoffs por segundo año seguido, a pesar del cambio de entrenador que realizaron para esta temporada.



Al final de 2024, que concluyeron con marca de 7-10, Jones despidió a Mike McCarthy, quien fue sustituido por Brian Schottenheimer, quien a dos semanas del final de la campaña también fracaso en el intento de regresar al equipo a un juego por el título de la NFC.



"Esta temporada, sin duda, no rendimos lo suficiente. Todos estuvimos por debajo de nuestras expectativas, no alcanzar los playoffs lo dice todo. La pregunta ahora es si podemos hacer los cambios necesarios para ser efectivos", señaló Jones.

El propietario de los Cowboys se refirió en específico al trabajo que realizó Matt Eberflus, coordinador defensivo, quien tiene a la defensiva del equipo como la penúltima que más puntos ha recibido.



"Sin duda, es algo que tenemos que evaluar. Hay que ver cuáles son nuestras opciones y cómo corregir lo que no funcionó para no estar en la misma situación el próximo año. Vamos a evaluar a todo el cuerpo técnico, pero debido a nuestras estadísticas defensivas esto es parte del asunto a corregir", puntualizó.