Trevor Diggs reaparecerá con Dallas Cowboys ante San Diego Chargers

Redacción FOX Deportes

Trevon Diggs, esquinero de los Dallas Cowboys, salió del protocolo de conmoción cerebral en el que se encontraba desde finales de octubre y está listo para reaparecer este domingo ante Los Angeles Chargers. 2️⃣4️⃣ hours ⏳@_CeeDeeThree | @TomThumb_Stores pic.twitter.com/9kojUDG1pK — Dallas Cowboys (@dallascowboys) December 20, 2025

"Ha sido difícil, porque que quería volver a jugar antes. Extrañé estar en el campo, me sentía listo, pero tuve que aguantar y esperar. Ahora estoy feliz de volver con mis hermanos a correr, golpear rivales y quitarles el balón. Será muy divertido", dijo el defensivo.

Diggs es uno de los mejores esquineros de la liga desde 2020, cuando fue reclutado en la segunda ronda del Draft por Dallas, equipo con el que ha sido seleccionado dos veces al Pro Bowl y una vez designado All-Pro.

Su regreso llega tarde para apoyar a los Cowboys, segundos en la división Este de la Conferencia Nacional con marca de seis ganados, siete perdidos y un empate, que estarán eliminados con una derrota o un triunfo de los campeones Philadelphia Eagles en lo que resta de la campaña.