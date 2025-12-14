Los Vikings le dieron un duro golpe a los Cowboys

Redacción FOX Deportes

Los Vikings se metieron al AT&T Stadium y salieron con una victoria 34-26 trabajada ante los Cowboys, en un partido que se mantuvo parejo durante buena parte de la noche.

J.J. McCarthy condujo la ofensiva de Minnesota y cerró con 268 yardas por aire y tres pases de touchdown, manejando bien los tiempos cuando el juego se apretó.

Dallas respondió con ritmo, pero nunca logró imponer condiciones de forma sostenida. El desenlace terminó favoreciendo al equipo visitante, más frío en los momentos decisivos.

SUNDAY NIGHT SUCCESS pic.twitter.com/qB7gU2MNKN — Minnesota Vikings (@Vikings) December 15, 2025

Dak Prescott tuvo volumen, lanzando para 295 yardas, dos touchdowns y una intercepción, reflejo de una ofensiva que avanzó pero falló al cerrar series clave.

Minnesota supo castigar cada error, apoyándose en ejecuciones limpias y control del reloj. La defensiva ajustó tras el descanso, obligando a Dallas a tomar riesgos innecesarios. Ese equilibrio entre ataque y contención inclinó el partido del lado vikingo.

El nombre propio del encuentro volvió a ser Justin Jefferson, quien firmó una noche dominante con nueve recepciones, 121 yardas y un touchdown.

Big performance from @jjmccarthy09 in Dallas:



250 passing yards (career high)

3 total TDs

Third career game with 2 pass TD + 1 rush TD pic.twitter.com/FTdf0SLr8x — NFL (@NFL) December 15, 2025

Cada vez que Minnesota necesitó una jugada grande, el balón terminó en sus manos. Su capacidad para ganar duelos individuales desarmó a la secundaria de los Cowboys. Fue el factor que marcó diferencia cuando el margen era mínimo.

Para Dallas, la derrota compromete seriamente su panorama rumbo a la postemporada, reduciendo el margen de error al límite. La irregularidad vuelve a pasar factura en un duelo que exigía máxima precisión.

En Minnesota, el triunfo no cambia del todo el escenario, pero sí fortalece la evaluación del proyecto y da confianza al núcleo ofensivo. Cerrar fuerte la temporada se convierte ahora en el objetivo central de los Vikings.