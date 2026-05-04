Tyrod Taylor será el 'backup' de Jordan Love en los Packers

Redacción FOX Deportes

El veterano Tyrod Taylor tiene nuevo destino rumbo a su temporada 16 en la NFL. El quarterback firmará con los Green Bay Packers, de acuerdo con reportes confirmados este lunes. La organización ya hizo oficial la incorporación del pasador, que suma otra parada en su larga trayectoria.

El movimiento lleva a Taylor a Wisconsin, en lo que será su octavo equipo en la liga y su primera experiencia fuera de Nueva York desde 2021, cuando jugó en Houston.

Llega para asumir un rol claro como suplente, ahora detrás del quarterback titular Jordan Love dentro del sistema de Matt LaFleur, quien planea ajustar y reinstalar su ofensiva de cara a 2026.

A lo largo de 15 temporadas, Taylor ha disputado 100 partidos, con 62 como titular, alternando entre ese rol en Buffalo y brevemente en Cleveland en 2018 y funciones como respaldo en otros equipos. El egresado de Virginia Tech se ha consolidado como un pasador confiable, capaz de operar una ofensiva con orden y reducir riesgos, cualidades muy valoradas en la NFL actual.

Con 37 años en el horizonte para agosto, Taylor tendrá una nueva oportunidad de mantenerse en un roster. Competirá con el novato Kyle McCord por el puesto de quarterback suplente en 2026, mientras que Desmond Ridder será liberado tras haber sido firmado en enero, según los reportes.