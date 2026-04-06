Dontayvion Wicks, sorpresivo intercambio entre Packers y Eagles

Redacción FOX Deportes

Después de tres temporadas en la 'Tundra Congelada', Dontayvion Wicks se dirige al este de los Estados Unidos.

Los Green Bay Packers intercambiaron al receptor con los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de quinta ronda del Draft 2026 (originalmente propiedad de los Atlanta Falcons) y una de sexta ronda en 2027, reportó el insider de NFL Network, Ian Rapoport, este viernes.

Rapoport agregó que Philadelphia firmará a Wicks con una extensión de un año y 12.5 millones de dólares.

Even after trading one of their top WRs, the #Packers still have Christian Watson, Matthew Golden, Jayden Reed and others at the position. Plus, TE Tucker Kraft, as productive as many WRs. https://t.co/jBFeymDeRf — Ian Rapoport (@RapSheet) April 10, 2026

Wicks deja a los Packers con 108 recepciones en su carrera, 1,328 yardas por recepción y 11 touchdowns en tres campañas, con su mejor producción en su primera temporada (39 recepciones, 581 yardas, cuatro touchdowns). Sale de un grupo de receptores muy competido que incluye a Christian Watson, Jayden Reed y el seleccionado de primera ronda de 2025 Matthew Golden, además de Skyy Moore, quien llegó en la agencia libre, y otros como Bo Melton y Savion Williams.

En la reunión anual de la liga de la NFL en Phoenix la semana pasada, el entrenador Matt LaFleur admitió que algunos jugadores no estaban conformes con sus roles en su ofensiva en 2025, una temporada que terminó de forma decepcionante cuando los Packers cayeron ante los Bears en Chicago en el fin de semana de comodines.

Packers trading WR Dontayvion Wicks to Eagles; Wicks is signing a one-year, $12.5M extension with Philadelphia. (via @RapSheet) pic.twitter.com/rFARxA9idz — NFL (@NFL) April 10, 2026

Aunque no mencionó directamente a Wicks, la disposición de Green Bay para enviarlo a Phily a cambio de selecciones de Día 3 sugiere que probablemente era momento de que ambas partes tomaran caminos separados, sobre todo después de que Wicks registró los números más bajos de su carrera en 2025 (30 recepciones, 332 yardas, dos touchdowns).

La adquisición de Wicks por parte de Philadelphia representa la tercera ocasión en los últimos tres años en que los Eagles adquieren a un receptor vía intercambio antes del inicio de la siguiente temporada. En agosto de 2024, el gerente general Howie Roseman sumó a Jahan Dotson, ex selección de primera ronda de los Commanders, y casi un año después adquirió a John Metchie III en un acuerdo de bajo costo con los Houston Texans.

Ninguno de ellos está actualmente en el roster, lo que abre espacio para una nueva incorporación.

Wicks se une a un cuerpo de receptores en Filadelfia encabezado por la estrella A.J. Brown, cuyo nombre ha circulado en rumores de intercambio durante meses. También forman parte del grupo DeVonta Smith y el veterano Hollywood Brown.

El movimiento por Wicks no significa que un traspaso de A.J. Brown sea inminente, pero sí le da a los Eagles una opción de respaldo en la posición antes del Draft. Mientras tanto, Wicks encuentra un nuevo comienzo y una oportunidad en Filadelfia, donde el equipo también busca ajustar su ofensiva bajo el nuevo coordinador Sean Mannion.