Los Green Bay Packers son un reto para Aaron Rodgers en la semana 8 de la NFL

Redacción FOX Deportes

Aaron Rodgers, quarterback de los Pittsburgh Steelers, intentará superar a los Green Bay Packers, en la semana ocho de la NFL para convertirse en el quinto pasador en la historia que vence a los 32 equipos de la liga.

Aaron Rodgers spoke to the media about playing for two historic franchises, Pittsburgh being a sports town, and more. @PondLehocky — Steelers Live (@SteelersLive) October 22, 2025

Pittsburgh recibirá a Green Bay el próximo domingo en uno de los juegos más atractivos que tiene como ingrediente especial que es el primero de Rodgers ante los Packers, a los que defendió durante 18 temporadas y guió a ganar un Super Bowl.

El veterano de 41 años dejó Green Bay al final de la campaña 2022 para firmar con los New York Jets, con los que se perdió prácticamente todo 2023 por una rotura de tendón de Aquiles. El año pasado los Packers no estuvieron en el calendario de los neoyorquinos.

En este 2025, Rodgers eligió a los Steelers para jugar su temporada número 21 y este domingo tendrá la posibilidad de unirse a las leyendas Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees y Brett Favre como los únicos mariscales de campo en la historia que han derrotado a los 32 equipos que forman la liga.