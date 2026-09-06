Tua Tagovailoa será el quarterback titular de los Falcons

Redacción FOX Deportes

Atlanta ya tomó una decisión sobre su quarterback titular para arrancar la temporada 2026. Tua Tagovailoa iniciará en la Semana 1 con los Falcons enfrentando a los Steelers, según anunció el equipo este lunes. El entrenador Kevin Stefanski evaluó opciones bajo el centro entre Michael Penix Jr. y Tagovailoa durante todo el receso de temporada.

Stefanski confirmó que Penix, quien se recupera de una lesión de rodilla que acabó con su año previo, estará inactivo ante Pittsburgh el 13 de septiembre. Cooper Rush se desempeñará como el pasador suplente detrás de Tagovailoa para este primer compromiso. El estratega destacó que el joven talentoso avanza a buen ritmo en su rehabilitación.

Falcons name Tua Tagovailoa starting quarterback for Week 1 vs. Steelers. pic.twitter.com/zVptfOqxiO — NFL (@NFL) September 7, 2026

El entrenador de Atlanta prefirió mantener la discreción sobre el rol que tendrá Penix una vez que reciba el alta médica completa. Stefanski señaló que se enfoca únicamente en el plan de juego para el debut frente a los Acereros sin especular a futuro. Todo el staff médico y el jugador coinciden en la estrategia adoptada.

Por su parte, el egresado de Washington declaró horas más tarde sentirse muy cerca de estar listo para retornar al emparrillado. A finales de agosto fue liberado para participar en ejercicios de once contra once durante las prácticas. El egresado de la primera ronda de 2024 mantendrá su preparación diaria al máximo nivel.