Terminó la historia de Tua Tagovailoa y los Dolphins

Hiram Marín

Los Miami Dolphins tomaron una de las decisiones más drásticas del receso 2026 al liberar al quarterback Tua Tagovailoa, movimiento que marca el final de una etapa que duró seis temporadas.

El equipo anunció que el corte se hará con designación posterior al 1 de junio, mecanismo que permite dividir el impacto en el tope salarial. Aun así, la franquicia absorberá cerca de 99 millones de dólares en dinero muerto, el mayor golpe financiero de este tipo en la historia de la NFL.

Dolphins releasing QB Tua Tagovailoa. pic.twitter.com/RSx95ZOJvP — NFL (@NFL) March 9, 2026

La decisión llega después de una temporada 2025 irregular para Tagovailoa, quien lanzó 20 pases de touchdown y 15 intercepciones antes de perder la titularidad en el cierre del calendario. El pasador, elegido en el quinto lugar del Draft de 2020, había sido considerado el rostro del proyecto ofensivo de Miami, aunque su paso por el equipo también estuvo marcado por lesiones y periodos de inconsistencia.

Para reemplazarlo, los Dolphins acordaron la llegada de Malik Willis, quien firmó contrato por tres años y 67.5 millones de dólares, con 45 millones garantizados.

Thank you for everything, Tua. pic.twitter.com/as4ZyV3nxN — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) March 9, 2026

El ex quarterback de Tennessee y Green Bay tendrá ahora la oportunidad de asumir por primera vez el rol de quarterback titular de tiempo completo en la liga. La organización lo proyecta como el nuevo líder de la ofensiva rumbo a la temporada 2026.

Mientras tanto, el futuro de Tagovailoa queda abierto en el mercado de agentes libres, donde algunos equipos con incertidumbre en la posición ya aparecen como posibles destinos. Atlanta ha sido mencionado entre los interesados, en un escenario donde el pasador podría firmar un contrato accesible debido a que Miami todavía le deberá parte importante de su salario garantizado.