Tua Tagovailoa seguirá como quarterback titular en Miami

Redacción FOX Deportes

A pesar de la dura derrota de los Miami Dolphins ante los Cleveland Browns, el entrenador en jefe Mike McDaniel confirmó que Tua Tagovailoa seguirá como quarterback titular del equipo.

La decisión llega en medio de una racha de seis derrotas consecutivas y con el equipo mostrando dificultades ofensivas, pero la dirección técnica mantiene su respaldo al pasador.

Tagovailoa fue interceptado tres veces en el juego más reciente y fue sustituido por el novato Quinn Ewers en el último cuarto, lo que desató dudas sobre su continuidad. Sin embargo, McDaniel despejó cualquier especulación al señalar que Tua tomará los snaps esta semana y seguirá siendo el titular mientras trabajen en corregir los errores.

La organización de Miami confía en que su mariscal puede recuperar el nivel que mostró al inicio de la temporada pasada y liderar una reacción. No se prevén cambios inmediatos en el cuerpo técnico ni en la posición de quarterback, pues el equipo apuesta por la estabilidad y por aprovechar la experiencia de Tagovailoa.

El siguiente compromiso de los Dolphins será ante los Atlanta Falcons, un duelo clave para medir la respuesta del equipo tras las críticas. La presión será alta para el pasador titular, cuya actuación podría determinar si la confianza del cuerpo técnico se mantiene firme o si se abre nuevamente el debate sobre su puesto.