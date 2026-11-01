Triunfo contundente y sin problemas de los Bills

Hiram Marín

Los Buffalo Bills firmaron una contundente victoria en casa por 36-10 sobre los Baltimore Ravens. La estampida impuso condiciones aprovechando el caos en el ataque visitante. Con este resultado, Buffalo refrenda su gran momento en la temporada, mientras que Baltimore acumula un doloroso tropiezo en calidad de visitante.

El quarterback Josh Allen encabezó la ofensiva de los Bills al lanzar para 289 yardas con 2 pases de anotación y sumar un gol por tierra. Sus envíos hacia Dalton Kincaid y D.J. Moore encontraron las diagonales para marcar la diferencia en el marcador de forma constante.

La serenidad de Allen para mover las cadenas desarticuló por completo el plan defensivo trazado por el conjunto visitante.

Por su parte, la ofensiva de Baltimore vivió una pesadilla tras la lesión en el pulgar de Lamar Jackson en su primera jugada. Su relevo, Tyler Huntley, también abandonó el terreno en el segundo cuarto por una lesión en el dedo del pie, obligando a los Ravens a echar mano del novato novato Joe Fagnano.

Ante tanta inestabilidad, la única anotación de seis puntos visitante llegó con un acarreo corto de Derrick Henry.

El corredor James Cook selló el triunfo de los locales con un touchdown por la vía terrestre, secundado por la puntería impecable del pateador Tyler Bass. La defensiva cerró el encuentro maniatando la emergencia ofensiva del rival para asegurar el abultado marcador final. De esta forma, Buffalo reafirma su autoridad en la contienda divisional y deja a Baltimore sumido en serios problemas.