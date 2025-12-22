Travis Kelce, un inamovible del Pro Bowl de la NFL

EFE

Travis Kelce, estrella de Kansas City Chiefs y prometido de Taylor Swift, lidera por segundo año consecutivo las votaciones para el Juego de Estrellas (Pro Bowl) de la NFL programado para este 3 de febrero.



A pesar de que Kelce, de 36 años, ha tenido una de los peores campañas en sus 13 años en la NFL, se mantiene como uno de los favoritos entre los aficionados que emitieron 420.000 votos para el ala cerrada que lo distancian de manera significativa de los 263.127 votos que recibió Josh Allen, 'quarterback' de Buffalo Bills, como el número dos en la lista. 10 datos que debes saber sobre los hermanos Kelce

Además de los tres títulos del Super Bowl que Travis ganó con Chiefs, su popularidad se disparó desde que a finales de 2023 se divulgó su noviazgo con la estrella del pop.



En septiembre de aquel año, las ventas del jersey con el número de 87 del ala cerrada se incrementaron un 400 por ciento tras las apariciones de Taylor Swift en los partidos de Kansas City para apoyar a su novio.



El 27 de agosto pasado, luego de que Kelce y la cantante, anunciaron su compromiso a través de su cuenta de Instagram, que generó más de 28 millones de 'me gusta' en menos de 24 horas, las ventas de la camiseta del jugador tuvieron un nuevo incremento del 200 por ciento.



Según datos de Nielsen, empresa global de medición y análisis de audiencias, la llegada de Swift a la vida de Travis Kelce y su presencia en los juegos de los Chiefs y de la NFL, atrajo a la audiencia femenina de entre 12 y 17 años, un crecimiento en este sector del 53 por ciento.

Travis Kelce no anotó, pero Taylor Swift no podía faltar

Travis Kelce, considerado uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, llegó a la liga reclutado por los Chiefs en la tercera ronda del Draft 2013.



El jugador originario de Westlake, Ohio, estableció varios récords de la NFL, entre los que destacan el de más recepciones en 'playoffs', con 174; mayor número de recepciones de anotación en postemporada para un ala cerrada, con 20; es el número uno en su posición en yardas acumularas en una campaña, con 1.416.



Ha sido seleccionado 10 veces para el Pro Bowl, busca su undécima convocatoria, y tiene cuatro designaciones All-Pro.



Las plantillas de los equipos de la Conferencia Nacional y Conferencia Americana que se enfrentarán en el Pro Bowl del 3 de febrero se anunciaran este martes.