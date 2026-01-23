Tom Brady elogió el liderazgo de Drake Maye en los Patriots

EFE

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó este viernes que ve en Drake Maye, quarterback de 23 años de los New England Patriots, un liderazgo similar al de Patrick Mahomes, tres veces campeón con los Kansas City Chiefs.

"Drake tiene esa mentalidad de liderazgo y esa humildad. Patrick Mahomes es otro gran ejemplo de alguien que siempre mantiene la humildad a pesar de un éxito increíble. Los grandes líderes están al servicio de los demás. No se trata de qué puedes hacer por mí, sino de qué puedo hacer yo por ti", afirmó el ex pasador.

Brady reconoció que, a pesar de su juventud, Drake Maye es el hombre indicado para llevar a los Patriots al título de la Conferencia Americana, que disputará este domingo ante los Denver Broncos, y de vuelta a un Super Bowl.

"Lo he visto y todo lo que él dice siempre tiene que ver con el equipo. Siempre se trata de elogiar a su defensa, a su línea ofensiva. Y así es como conectas con la gente. Esa es la realidad. Eso es lo que hacen los grandes líderes y él lo es", aseveró el máximo ganador de Super Bowls.

Tom Brady, quien levantó siete trofeos Lombardi en su carrera, seis con los Patriots y uno con los Buccaneers, explicó que para un quarterback, el nivel de exigencia y la humildad son trascendentales para guiar a su equipo a la victoria.

"Si no eres humilde, este juego te humillará. Cada vez que entras al campo de entrenamiento y al juego hay una expectativa. Debes rendir al más alto nivel, de modo que seas el referente no sólo para tus jugadores, sino para todos los equipos que darán lo mejor contra ti. El hierro se afila con hierro", subrayó.

Y agregó que "el verdadero liderazgo se basa en la humildad y en el servicio".

"¿Cómo puedo ser el mejor para alcanzar mis sueños y los de mis compañeros?, ¿cómo me presento cada día para dar lo mejor de mí y por mis compañeros? Esa debería ser la lección para todos los quarterbacks de la NFL", concluyó el 15 veces Pro Bowl.

Brady confió en que Drake Maye tenga la suficiente madurez para empezar una nueva época dorada en los Patriots, equipo al que él llevó a ser el más ganador de títulos de Conferencia Americana, con 11, y Super Bowls de la NFL, con seis