The Warning tocará en el medio tiempo del México City Game de la NFL

Redacción FOX Deportes

La NFL anunció que la banda regiomontana de rock The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo del Mexico City Game 2026.

El juego internacional se disputará entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre. El Estadio Banorte albergará este esperado duelo.

Mexican rock band @TheWarningBand2 will headline the halftime show during the 2026 NFL Mexico City game on Nov. 22 at 8:20PM ET! ?? @nflmx



La banda mexicana de rock The Warning encabezará el show de medio tiempo durante el Mexico City Game 2026 el 22 de Noviembre a las 7:20pm!!… pic.twitter.com/VnKdOapkVQ — NFL (@NFL) August 31, 2026

Integrado por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, el trío mexicano ha consolidado una destacada trayectoria en la escena internacional del rock. Nominadas al Latin GRAMMY y con millones de reproducciones globales, hicieron historia al liderar la lista Mainstream Rock de Billboard. Su impacto musical las ha llevado a girar por Europa, Asia y los festivales más importantes de América.

La relación entre la agrupación regiomontana y la liga estadounidense cuenta con antecedentes sumamente destacados dentro de su oferta de entretenimiento.

En noviembre de 2025, la banda se presentó totalmente en vivo durante el medio tiempo del juego entre Cardinals y Jaguars en Arizona. Además, la franquicia incluyó su éxito "S!CK" dentro de la banda sonora oficial del videojuego Madden NFL 26.

La directiva de la NFL destacó la energía y autenticidad del grupo para conectar con la afición mexicana en esta gran fiesta deportiva.

Este evento formar parte de los siete partidos internacionales que la liga programó para la presente temporada regular. Sin duda, la presencia de las hermanas Villarreal consolidará una noche inolvidable que unirá el deporte con el rock mexicano.