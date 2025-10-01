México y la NFL retoman su 'romance' en 2026

Hiram Marín

Era solo cuestión de tiempo. El comisionado Roger Goodell dio a conocer este jueves una noticia verdaderamente esperada en los últimos años: la NFL tendrá nuevamente un partido de temporada regular en México después de cuatro años de ausencia.

La noticia fue a dada a conocer en el marco de Leaders in Sport, que además sirvió para dar a conocer los planers internacionales de la NFL y el propio Goodel destacó que se espera que la cifra aumente. Por lo pronto en 2025 serán 7 en total.

📸 Behind the scenes with the Commissioner.



🏈 Roger Goodell, NFL pictured at #LeadersWeek London 2025. pic.twitter.com/h1VdrpIBQn — Leaders Business (@LeadersBiz) October 2, 2025

"Volveremos a la Ciudad de México el próximo año, lo cual nos entusiasma, el estadio estará listo y una vez que podamos regresar, regresaremos".

Goodell afirmó que conforme pasen los años, una meta es que la NFL tenga 16 juegos internacionales, lo que significaría una multiplicación radical de mercados y por ende un crecimiento de la liga.

El de 2026 será el sexto partido de temporda regular en la historia de la Ciudad de México, los otros fueron en 2005: Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers, 2016: Oakland Raiders vs. Houston Texans, 2017: New England Patriots vs. Las Vegas Raiders, 2018: estaba programado Los Angeles Rams vs. Kansas city Chiefs, pero fue cambiado de sede por mal estado del campo, 2019: Kansas City Chiefs vs. Los Angeles Chargers y en 2022: nuevamente Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers.