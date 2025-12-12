Tee Higgins, de los Bengals, regresó al protocolo de conmoción

Redacción FOX Deportes

Tee Higgins no enfrentará a los Baltimore Ravens, por lo menos durante 2025.

El receptor de los Bengals no jugará en el partido de revancha de Cincinnati contra su rival de división, los Ravens, el domingo, anunció el entrenador Zac Taylor el viernes, debido a una conmoción cerebral que Higgins sufrió en la derrota de los Bengals 39-34 contra los Buffalo Bills en la Semana 14.

Tee Higgins has been ruled OUT for Sunday's game against the Ravens pic.twitter.com/X56gv2WDkj — NFL Fantasy Football (@NFLFantasy) December 12, 2025

Higgins terminó el partido en Buffalo, pero reportó síntomas de conmoción después, lo que lo puso nuevamente en protocolo de conmoción por segunda vez en el último mes.

Una conmoción previa sufrida en la Semana 12 le impidió participar en el primer encuentro de los Bengals contra los Ravens en la Semana 13, un triunfo 32-14 sobre Baltimore en Thanksgiving, antes de que Higgins regresara para liderar a Cincinnati en recepciones y anotar dos touchdowns en la Semana 14.

Aunque los Bengals se desempeñaron bien sin Higgins en la sorprendente victoria sobre los Ravens en la noche de Thanksgiving, no pueden garantizar que lo mismo suceda en la Semana 15.

Tee Higgins was able to do individual drills today at practice as he works through the concussion protocol. No team drills.#Bengals | @WDTN pic.twitter.com/41fR9GF8pm — Kayler Smith - WDTN (@KaylerSmithTV) December 10, 2025

Higgins ha demostrado ser una pieza clave en la ofensiva aérea de los Bengals, especialmente cuando Joe Burrow está bajo el centro y distribuye el balón entre un cuerpo de receptores que incluye a Ja'Marr Chase, Andrei Iosivas, Mitchell Tinsley y los tight ends Mike Gesicki y Noah Fant.

En los tres partidos que Higgins ha jugado con Burrow esta temporada, ha liderado a los Bengals en recepciones en dos ocasiones. Afortunadamente, Chase —el receptor principal de Cincinnati, con más de 300 yardas de recepción esta temporada— estará disponible y debería recibir una buena cantidad de pases sin que Higgins esté presente para equilibrar al grupo de receptores.

Con un récord de 4-9, los Bengals deben ganar todos los partidos restantes para mantener siquiera una mínima esperanza de playoffs. El desafío será aún más complicado sin Higgins el domingo.