Joe Burrow ya entrenó y los Bengals preparan su regreso

Redacción FOX Deportes

A medida que el clima se vuelve invernal en Ohio, un rayo de esperanza comienza a asomarse entre las nubes.

Dos meses después de sufrir una lesión grave en el dedo gordo del pie (turf toe grado 3) que requirió cirugía, Joe Burrow ha sido autorizado para un regreso limitado a los entrenamientos, anunció este lunes el equipo de los Bengals.

Burrow permanece en la lista de reservas lesionados, pero la apertura de su ventana de práctica significa que el equipo tiene 21 días para activarlo. Un regreso en diciembre para el quarterback franquicia de Cincinnati ahora es posible. A Burrow se le había dado un plazo inicial de recuperación de tres meses a principios de septiembre.

A major development for the #Bengals: QB Joe Burrow is returning to practice.



A little under two months after toe surgery, Burrow has his practice window opened, and he’ll be limited. Still on Injured Reserve, he has 21 days to be activated. A December return is real. pic.twitter.com/KqkFZwMsya — Ian Rapoport (@RapSheet) November 10, 2025

“Creo que está listo para esta parte de la recuperación, volver de forma limitada y progresar en el campo con los compañeros”, dijo este lunes el entrenador Zac Taylor.

“Está en un buen punto. Internamente, siempre manejamos este cronograma. Ha trabajado muy duro para llegar aquí y volver al campo, aunque sea de forma limitada. Así que me entusiasma verlo ahí afuera”.

It’s been 57 days since he injured his toe.

Joe Burrow is back on a practice field.#LFG #WhoDey pic.twitter.com/fXwQdNwmVu — Dan Hoard (@Dan_Hoard) November 10, 2025

Taylor agregó que no se espera que Burrow juegue en el partido de la Semana 11 contra los Steelers.

Burrow sufrió la lesión en el dedo gordo del pie durante la victoria de los Bengals en la Semana 2 ante los Jacksonville Jaguars, lo que obligó al suplente Jake Browning a entrar en acción en un tenso duelo de principios de septiembre, en el que Cincinnati mejoró su marca a 2-0 por primera vez bajo el mando de Taylor.