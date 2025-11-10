Redacción FOX Deportes
Joe Burrow ya entrenó y los Bengals preparan su regreso
El quarterback de Cincinnati ha estado fuera dos meses por una lesión
A medida que el clima se vuelve invernal en Ohio, un rayo de esperanza comienza a asomarse entre las nubes.
Dos meses después de sufrir una lesión grave en el dedo gordo del pie (turf toe grado 3) que requirió cirugía, Joe Burrow ha sido autorizado para un regreso limitado a los entrenamientos, anunció este lunes el equipo de los Bengals.
Burrow permanece en la lista de reservas lesionados, pero la apertura de su ventana de práctica significa que el equipo tiene 21 días para activarlo. Un regreso en diciembre para el quarterback franquicia de Cincinnati ahora es posible. A Burrow se le había dado un plazo inicial de recuperación de tres meses a principios de septiembre.
“Creo que está listo para esta parte de la recuperación, volver de forma limitada y progresar en el campo con los compañeros”, dijo este lunes el entrenador Zac Taylor.
“Está en un buen punto. Internamente, siempre manejamos este cronograma. Ha trabajado muy duro para llegar aquí y volver al campo, aunque sea de forma limitada. Así que me entusiasma verlo ahí afuera”.
Taylor agregó que no se espera que Burrow juegue en el partido de la Semana 11 contra los Steelers.
Burrow sufrió la lesión en el dedo gordo del pie durante la victoria de los Bengals en la Semana 2 ante los Jacksonville Jaguars, lo que obligó al suplente Jake Browning a entrar en acción en un tenso duelo de principios de septiembre, en el que Cincinnati mejoró su marca a 2-0 por primera vez bajo el mando de Taylor.
