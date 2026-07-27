Taysom Hill terminó su aventura con los Saints

Redacción FOX Deportes

El polivalente jugador Taysom Hill confirmó oficialmente el cierre de su etapa con los New Orleans Saints tras nueve temporadas.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, el atleta de 35 años explicó que volver a la franquicia ya no forma parte de sus planes. Agradeció profundamente a la afición, a la directiva y a la ciudad por todo el apoyo recibido durante su estancia. La organización respondió publicando un video de homenaje narrado por el histórico quarterback Drew Brees.

Thank you New Orleans ⚜️ pic.twitter.com/Q27EJAg4Xk — Taysom Hill (@T_Hill4) July 29, 2026

Entre los principales motivos de su salida destaca la finalización de su contrato sin recibir una oferta de renovación por parte del equipo. Asimismo, la baja producción tras su lesión de ligamento cruzado en 2024 influyó en la decisión directiva.

La franquicia optó por iniciar una reestructuración de su plantilla dando espacio a talentos más jóvenes. Por su parte, la dificultad para encajar su perfil híbrido en el esquema táctico actual facilitó este distanciamiento deportivo.

Hill deja un legado histórico en la NFL como uno de los perfiles más versátiles y dinámicos de los últimos años. Durante su carrera en Nueva Orleans acumuló más de mil yardas por aire, por tierra y por recepción.

Su capacidad para desempeñarse como quarterback, corredor, ala cerrada y en equipos especiales marcó a la franquicia. El gerente general Mickey Loomis elogió públicamente su inteligencia deportiva y su valioso liderazgo dentro del vestidor.

Respecto a su futuro inmediato, el veterano declaró que se encuentra evaluando las mejores opciones junto a su familia. Entre sus probables destinos suena un eventual reencuentro con el entrenador Sean Payton en los Denver Broncos.

De igual forma, otros equipos interesados en un creador de jugadas situacionales podrían buscar sus servicios en agencia libre. Por último, la opción del retiro definitivo del futbol americano tampoco se descarta si no concreta una oferta atractiva.