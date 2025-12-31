Chris Olave, de los Saints, fue hospitalizado de emergencia

EFE

Chris Olave, receptor de origen cubano de los New Orleans Saints, fue hospitalizado este jueves por presentar un coágulo de sangre en un pulmón, se perderá el cierre de la temporada de la NFL de este domingo.

"La vida está llena de giros y vueltas inesperadas y estoy agradecido de experimentarla. Barbilla arriba, pecho afuera y a mantenerme empujando. No quiero compasión, Dios habla por mí y volveré más fuerte", escribió el receptor en sus redes sociales.

Olave, de 25 años, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece en la cama del hospital con los brazos en posición de fuerza.

Reports: Saints WR Chris Olave out with blood clot https://t.co/oH8Boixlau https://t.co/oH8Boixlau — Reuters (@Reuters) January 1, 2026

Los médicos de los Saints informaron que el coágulo se detectó a tiempo, por lo que se espera sea dado de alta pronto, aunque no podrá ver acción en el partido de la semana 18, última de la campaña, en el que New Orleans visitará a los Atlanta Falcons.

El exestrella de Ohio State del fútbol americano colegial concluirá la temporada con 100 recepciones, 1.163 yardas recibidas y nueve anotaciones, los mejores registros desde que llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2022 por los Saints.

Chris es el único receptor con más de 100 recepciones desde el 2019.

El Papa menciona a los Saints y New Orleans responde épicamente El equipo de la NFL aprovechó la mención y admitió que sí necesita las plegarias

A pesar de que el jugador ha lidiado con una lesión en la espalda y varias conmociones cerebrales se ha mantenido como la figura más destacada de unos Saints que ya quedaron eliminados de la lucha por ingresar a los 'playoffs'.

"Significan mucho para mí estos números. Era uno de mis objetivos para este año. Jugar a pesar de las lesiones. Así que estoy súper agradecido con Dios. A él le debo toda la gloria por esto que he logrado", dijo la semana pasada, luego de llegar a las 100 recepciones.

Chris Olave también confesó que no obstante su juventud, pensó en el retiro en el inicio de la campaña ante las conmociones cerebrales que ha sufrido en su corta carrera.

"Fue un año difícil. Pensaba en retirarme, sobre todo por las lesiones en la cabeza, pero recé. Mi familia estuvo a mi lado, me apoyaron y simplemente me di otra oportunidad. Ha sido un gran año, a pesar de todo", dijo antes de ser diagnosticado con el coágulo.