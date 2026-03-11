Soy esa pieza que le faltaba a la ofensiva de los 49ers: Mike Evans

Hiram Marín

El receptor abierto Mike Evans fue presentado este jueves como nuevo jugador de los San Francisco 49ers y dejó clara la razón de su llegada. Durante la conferencia de prensa aseguró que ve a San Francisco como un equipo listo para ganar y que siente que puede completar el ataque. "Siento que eran una pieza la que les faltaba… y creo que yo soy esa pieza", dijo el veterano ante los medios.

Evans firmó con los 49ers por tres temporadas y un acuerdo cercano a los 60 millones de dólares, uno de los movimientos más relevantes de la agencia libre de la NFL.

Ready to be a part of the Red and Gold 🫡 pic.twitter.com/attixMn5Cv — San Francisco 49ers (@49ers) March 12, 2026

El receptor explicó que buscaba un nuevo reto en un equipo contendiente. "Quería competir por campeonatos en esta etapa de mi carrera, y este es uno de esos lugares", comentó durante su presentación.

El nuevo integrante de la ofensiva de San Francisco llega tras una larga etapa con los Tampa Bay Buccaneers, franquicia con la que jugó 12 temporadas y se convirtió en uno de los jugadores más productivos de su generación.

Con los 'Bucs' acumuló 866 recepciones, 13,052 yardas y 108 touchdowns, además de ganar el Super Bowl LV junto a Tom Brady . También abrió su carrera con 11 temporadas consecutivas de al menos mil yardas por recepción.

Ahora la expectativa es que Evans potencie una ofensiva que ya contaba con talento alrededor del quarterback Brock Purdy y del tight end George Kittle. El receptor aseguró que llega listo para aportar liderazgo y producción inmediata.

"Este equipo ya tiene mucho talento; mi trabajo es ayudar a que la ofensiva sea todavía más peligrosa", afirmó el veterano en su primer día como jugador de los 49ers.